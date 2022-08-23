警方掌握凶嫌為40多歲的林姓男子。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

8/23（二）凌晨四點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

8/23（二）凌晨四點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

8/23（二）凌晨四點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

8/23（二）凌晨四點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

8/23（二）凌晨四點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

犯下台南殺警案、搶劫案的嫌犯，犯案後在南北逃竄，於今天凌晨4點45分，在新竹市和欣客運車站落網。（民眾提供／王惠慧新竹傳真）

台南市22日殺警奪槍案嫌犯，警方掌握凶嫌身分為40多歲兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。林男追查逃逸過程不斷變換機車、計程車、公車與火車等交通工具，並在新營犯下超商搶案後，搭上白牌車逃往高雄三民區，再搭和欣客運北上，今凌晨4:41在新竹和欣客運落網。

警方表示，林嫌犯案後，先騎贓車到土城高中廁所內，清洗身上血跡，隨即棄車，搭計程車回到中西區赤崁樓附近，隨即改搭公車前往東區，在台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，疑似改搭火車前往新營，在新營區偷機車，騎車行搶超商，逃逸後再棄車，改搭白牌計程車前往高雄，在九如交流道下車，再搭客運北上。

警方凌晨趕到高雄時又晚一步，林嫌深知警方辦案手法，作案後先變裝，再不斷變換交通工具，他在新營搶超商時，警方識出他左手掌包紮與頭戴便帽的特徵，連夜南下高雄持續搜捕，可惜又撲空，最後林男搭和欣客運北上，並在新竹被警方查獲，將帶回台南偵訊。