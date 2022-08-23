【愛傳媒葉毓蘭專欄】臺南市警二分局民權所員警曹瑞傑及凃明誠，8月22日上午11時在執行勤務時不幸慘遭殺害殉職。

兩位年輕員警的犧牲殞落，我深感難過與不捨，希望警方能全力緝凶，讓逝者在天之靈安息，也要撫慰遺族的悲痛。

雖然媒體報導，曹、凃兩位同仁，是在執行緝捕竊盜通緝犯時殉職，竊盜罪並非重罪，向為法院輕判，為何竊嫌會出此下策，做出殺警奪槍的重大犯罪，實在令人不解。

但是我也必須提醒每位在線上執勤的警察弟兄姊妹，警察工作不只辛苦，而其中也隱含危險，執勤時務必隨時提高警覺，沒有什麼勤務是輕鬆、安全的。

2019年七月，鐵路警察李承翰在處理逃票事件時，在眾目睽睽下被思覺失調的鄭男刺殺身亡；2016年新北市警察局海山分局的張家逢，在執行違停告發時，被抓狂的違規者吳姓廚師持剁骨刀狂砍13刀，命懸一線，經過長達年餘的復健治療才恢復。

我更要敬告蔡英文總統、蘇貞昌院長、徐國勇部長：請善待警察，給他們應有的待遇保障，給他們應有的安全裝備，給他們充分的時間休息，養精蓄銳；給他們應有的尊嚴，不要再把警察當一般公務員，更不要把警察當政治工具、#執政黨的奴僕。

警察的苦沒人懂，該懂的蔡政府卻永遠在裝睡。

R.I.P 瑞傑 明誠

作者為立委、前警大教授

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