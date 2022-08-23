【愛傳媒簡秀枝專欄】這是「柯文哲市長的畢業展」，熱鬧有餘！？

「台北市城市博覽會」即將於8月27日起，在花博公園爭艷館登場，以14天的時間，展現市政成果，疫情趨緩，又逢暑假，想必再創一波人氣高潮。

感謝市府團隊的好意，22日下午邀請市政顧問，先賭為快。我們花了一個小時餘，在現場聆聽導覽員，分區解說，感受柯文哲市長在這8年中，嘔心瀝血的市政作為。

展區不大，佈置得美侖美奐，半開放的每一展間，塞了滿滿資料，這8年市政，果然功不搪捐。

然而，台北是首都城市，豐饒多元的城市發展與累積，那能被框架在區區的爭艶館，雖然數字會說話，也有照片作佐證，但反而有種「隔鞋騷癢」的感覺，過度紙上談兵、倍有斧痕鑿鑿之憾，台北市民頗引以自豪的生命力，反而有種被閹割的遺憾。

作者為典藏雜誌社社長

照片來源：作者提供。

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