美國股市今天收盤全面重挫，各大指數跌幅介於2%左右到超過3%。投資人正焦慮等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日的談話，擔憂聯準會將持續升息步調。

道瓊工業指數大跌643.13點或1.91%，收33063.6點。

標準普爾指數挫跌90.49點或2.14%，收4137.99點。

那斯達克指數下挫323.64點或2.55%，收12381.57點。

費城半導體指數重挫109.97點或3.72%，收2843.37點。（譯者：陳彥鈞）1110823