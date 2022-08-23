美國股市今天收盤全面重挫，各大指數跌幅介於2%左右到超過3%。投資人正焦慮等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日的談話，擔憂聯準會將持續升息步調。
道瓊工業指數大跌643.13點或1.91%，收33063.6點。
標準普爾指數挫跌90.49點或2.14%，收4137.99點。
那斯達克指數下挫323.64點或2.55%，收12381.57點。
費城半導體指數重挫109.97點或3.72%，收2843.37點。（譯者：陳彥鈞）1110823
美國股市今天收盤全面重挫，各大指數跌幅介於2%左右到超過3%。投資人正焦慮等待美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）26日的談話，擔憂聯準會將持續升息步調。
道瓊工業指數大跌643.13點或1.91%，收33063.6點。
標準普爾指數挫跌90.49點或2.14%，收4137.99點。
那斯達克指數下挫323.64點或2.55%，收12381.57點。
費城半導體指數重挫109.97點或3.72%，收2843.37點。（譯者：陳彥鈞）1110823
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