台南警員凃明誠、曹瑞傑昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，終於在23日凌晨4點41分左右將林姓兇嫌逮捕歸案。林姓兇嫌深知警方辦案手法，逃亡過程中不斷變換交通工具，22日深夜11點41分還持槍搶劫台南新營的超商，搭白牌車下高雄後，又馬上搭上客運北上，警方獲報後立即至客運新竹車站埋伏，當客運抵達的第一時間，隨即將人逮捕。

林姓兇嫌為明德外役監逃犯，他在殺害凃明誠、曹瑞傑兩名員警後，騎著紅色贓車到附近的土城高中清洗身上血跡，未料警方馬上趕到，他當下立刻棄車逃逸，連水龍頭都來不及關，也讓警方一度認為他人還躲藏在高中內，全副武裝後才入內搜查。

而林男深知警方辦案模式，從土城高中逃離後就不斷更換交通工具、繞圈子，他先是搭計程車回到中西區赤崁樓附近，接著搭公車在台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，疑似搭火車前往新營，在新營區偷機車，騎車行搶超商，逃逸後再棄車，改搭白牌計程車要求前往高雄，卻在九如交流道下車，一邊躲避路邊監視器一邊步行到和欣客運車站購買凌晨1點多北上的車票。警方獲報後，立即至客運新竹車站埋伏，當客運抵達的第一時間、凌晨4點41分左右，隨即將人逮捕。

23日凌晨4點36分左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面逮捕台南殺警案林姓兇嫌（明德外役監逃犯）。（圖／警方提供）

這起震驚台灣的殺警案件發生在昨天中午，台南第二分局安南派出所警員凃明誠、曹瑞傑坐同一部巡邏車執行勤務，在路上發現一部機車贓車，一路追著嫌犯來到台江大道，而獲報隨後前來支援的陳姓員警抵達時，看到兩人倒在血泊中以為發生車禍，立即給予急救並呼叫支援，曹瑞傑一開始還能搖頭示意「沒事」，然而重傷的兩人很快就失去生命跡象。

警車上行車紀錄器畫面則完整呈現當時過程，凃明誠先行下車與嫌犯對峙，兩人並扭打在地，但凃遭到嫌犯持刀割喉，後來更滿身是血的遭兇嫌從後方勒住脖子，努力搏鬥仍無法掙脫，兇嫌則是拿著凃警的配槍露出詭笑向警車揮舞，曹瑞傑當下企圖開車衝撞兇嫌，但兇嫌持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。駕車的曹警被迫下車躲避，卻遭凶嫌追上，再持刀砍殺斃命。

警方一開始根據殉職員警的警用電腦中，發現其中一筆查詢資料顯示為通緝犯陳偉捷，因此懷疑陳嫌涉有重嫌，不過陳偉捷22日深夜已主動投案，並向警方喊冤「不是我幹的！」專案小組指出，陳姓嫌犯經與警車行車紀錄器兇嫌影像比對，認為體型、髮型並不相符合，隨後媒體傳出消息是另一名嫌疑犯「陳傑翔」，但也遭到台南市警3分局長歐祖明否認，最後警方逮到人，才揭曉為林姓明德外役監逃犯。

內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案林姓兇嫌。（圖／警方提供）

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