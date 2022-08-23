台南警員凃明誠、曹瑞傑昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，終於在23日凌晨4點41分左右將林姓兇嫌逮捕歸案。林姓兇嫌深知警方辦案手法，逃亡過程中不斷變換交通工具，22日深夜11點41分還持槍搶劫台南新營的超商，搭白牌車下高雄後，又馬上搭上客運北上，警方獲報後立即至客運新竹車站埋伏，當客運抵達的第一時間，隨即將人逮捕。
林姓兇嫌為明德外役監逃犯，他在殺害凃明誠、曹瑞傑兩名員警後，騎著紅色贓車到附近的土城高中清洗身上血跡，未料警方馬上趕到，他當下立刻棄車逃逸，連水龍頭都來不及關，也讓警方一度認為他人還躲藏在高中內，全副武裝後才入內搜查。
而林男深知警方辦案模式，從土城高中逃離後就不斷更換交通工具、繞圈子，他先是搭計程車回到中西區赤崁樓附近，接著搭公車在台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，疑似搭火車前往新營，在新營區偷機車，騎車行搶超商，逃逸後再棄車，改搭白牌計程車要求前往高雄，卻在九如交流道下車，一邊躲避路邊監視器一邊步行到和欣客運車站購買凌晨1點多北上的車票。警方獲報後，立即至客運新竹車站埋伏，當客運抵達的第一時間、凌晨4點41分左右，隨即將人逮捕。
這起震驚台灣的殺警案件發生在昨天中午，台南第二分局安南派出所警員凃明誠、曹瑞傑坐同一部巡邏車執行勤務，在路上發現一部機車贓車，一路追著嫌犯來到台江大道，而獲報隨後前來支援的陳姓員警抵達時，看到兩人倒在血泊中以為發生車禍，立即給予急救並呼叫支援，曹瑞傑一開始還能搖頭示意「沒事」，然而重傷的兩人很快就失去生命跡象。
警車上行車紀錄器畫面則完整呈現當時過程，凃明誠先行下車與嫌犯對峙，兩人並扭打在地，但凃遭到嫌犯持刀割喉，後來更滿身是血的遭兇嫌從後方勒住脖子，努力搏鬥仍無法掙脫，兇嫌則是拿著凃警的配槍露出詭笑向警車揮舞，曹瑞傑當下企圖開車衝撞兇嫌，但兇嫌持槍朝警車連開6槍，其中4發射中右前車門與車窗。駕車的曹警被迫下車躲避，卻遭凶嫌追上，再持刀砍殺斃命。
警方一開始根據殉職員警的警用電腦中，發現其中一筆查詢資料顯示為通緝犯陳偉捷，因此懷疑陳嫌涉有重嫌，不過陳偉捷22日深夜已主動投案，並向警方喊冤「不是我幹的！」專案小組指出，陳姓嫌犯經與警車行車紀錄器兇嫌影像比對，認為體型、髮型並不相符合，隨後媒體傳出消息是另一名嫌疑犯「陳傑翔」，但也遭到台南市警3分局長歐祖明否認，最後警方逮到人，才揭曉為林姓明德外役監逃犯。
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