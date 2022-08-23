8/23（二）凌晨4:36左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

台南殺警案兇嫌林信吾上車前即遭鎖定 圍捕畫面曝光

台南殺警案兇嫌林信吾上車前即遭鎖定 圍捕畫面曝光

台南市安南區昨（22日）發生襲警案造成2名警員殉職，1把警用佩槍和彈匣不翼而飛，警方今（23日）凌晨04：36分在新竹和欣客運站斜對面的金城一路35巷1號前逮獲40多歲的兇嫌林信吾，原來他是台南明德外役監逃犯，預計2028年出獄，林嫌1周前從明德外役監逃獄，竟殺死2名警員。

台南發生近年最嚴重的殺警奪槍案，2警殉職。台南市警第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑22日上午獲報機車竊盜案，2人駕巡邏車前往台江大道4段與北汕尾三路口尋車，稍後趕到的警員陳俊安卻發現2人倒臥血泊，均身中多刀且遭利刃割喉，已無生命跡象，送醫不治。

專案小組今晨4時許在新竹市客運站逮捕凶嫌林信吾。警方調查，林信吾是台南明德外役監逃犯。40多歲林嫌因強盜案被判7年10個月入獄，預計2028年出獄，還剩6年刑期，1周前從明德外役監逃獄，22日上午10時許在中西區偷機車，民權派出所受理報案展開追捕，凃明誠與曹瑞傑在安南區追捕他時，遭他奪槍割喉殺害。

目前專案小組正將林信吾帶回台南市警局釐清案情，全案將朝殺人罪方向偵辦，台南市警局局長方仰寧將在上午8點30分召開記者會說明。