台南殺警案兇嫌林信吾上車前即遭鎖定 圍捕畫面曝光

台南殺警案兇嫌林信吾上車前即遭鎖定 圍捕畫面曝光

台南市殺警奪槍案的嫌犯林信吾23日凌晨於新竹市落網。據了解，林嫌在22日晚間於台南新營犯下搶案後，隨後搭乘白牌計程車逃逸到高雄，再轉搭和欣客運北上，警方23日掌握其行蹤，得知他的目的地在新竹時，隨即與新竹市警局聯絡。

23日凌晨4時36分，由警政署長黃明昭率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員，在新竹市金城一路和欣客運新竹站斜對面的金城一路35巷1號前埋伏，由於林嫌搭乘的客運加上林嫌、司機與其餘乘客共12人，而只有他1個人於新竹下車，因此警方先按兵不動。

等林嫌在和欣客運站下車後，走過站前巷子，林嫌都還來不及反應，大批荷槍實彈的員警就已蜂擁而上。員警先上前將林嫌壓制在地後，立即將他攜帶的背包打開，現場起獲警用手槍，原本警用配槍子彈為24顆及彈匣2個，內有子彈18顆，其中1顆上膛。警方順利將他逮捕後，由台南警方帶回偵辦。