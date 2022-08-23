大陸空服員水滴果果時常在社群分享工作、生活點滴，絕佳身材及樣貌讓她擁有21萬粉絲，她在3月時在社群PO出和成龍的合照，稱成龍要了她的地址及電話，讓網友喊，「太超過了吧。」由於合照事件聲量過大，外界也頻傳質疑聲，認為水滴果果在蹭熱度，她只好刪去與成龍合照，此後也變得低調不少，近日她再次以貴婦打扮露面，照片中她面露燦爛微笑，看起來心情十分愉悅。

水果滴滴曬出的近照中身著一席無袖黑色連衣裙，搭配優雅珍珠耳環及項鏈，襯托出貴婦氣息，一雙纖細修長手臂及漏出的天鵝頸非常有氣質，照片中的她還露出甜美微笑，愉悅心情溢出螢光幕，她在古堡式國際酒莊飲紅酒，可見生活非常高檔次。

水滴果果3月份PO出與成龍大哥的合照，只見成龍不僅貼靠在她身上，還親切摟肩，貼文中還寫道，「大哥也太nice了！不僅給照相，還要了我地址電話，說要給我們寄禮物，也太平易近人了吧。」摟肩合照及要電話、地址的行為讓網友想入非非，不禁聯想到成龍過去無數緋聞爭議，懷疑要地址電話背後還另有所圖。該事件登上微博熱搜，這位空姐一時間受到很大關注，還被網友酸「想紅想瘋了！」

水滴果果透露成龍向她索要電話、地址。（圖/水滴果果微博）

但該網紅此後解釋道，成龍要電話、地址是為了主動寄親筆簽名自傳書到她家，也曬出成龍送的禮物，表示這個事件並不是網友想的那樣，還稱讚成龍沒有巨星架子，「國際巨星還沒有架子，本來以為隨便說說，沒想到真的收到了親筆簽名的書，所以，為什麼人家是巨星呢！我一定會好好看完的。」雖然她作出解釋，但部分網友仍然不買帳，最後該事件演變為網路戰，美艷空姐「水滴果果」也將該貼文刪除。

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