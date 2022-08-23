雙颱生成!"蝎虎"向北 "馬鞍"週三近台│中視新聞 20220823

兩顆颱風分別在台灣南側、東側，其中「馬鞍」有機會自明起為台灣帶來明顯降雨；「蝎虎」自顧自地往北走，無影響。今各地持續晴朗炎熱，預估北部、東部將再現38度以上極端高溫，午後有雨。

今年會再度重演前年沒什麼颱風的劇本嗎？至少到8月下旬了，還真的沒發過颱風警報，連海上都沒有。雙颱環伺在旁，後來的「蝎虎」無影響，真正要注意的是目前位在菲律賓附近的「馬鞍」，有機會帶來大雨。

氣象專家吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，根據模式模擬，「馬鞍」暴風圈進入台灣鄰近100公里海域的機率不高（20%），但要不要針對巴士海峽發布警報？可以再觀察。

明起受颱風外圍環流影響，東半部、南部有明顯降雨，中部、北部偏暖熱，中午過後有短暫雨。吳德榮提醒，明、後兩天局部地區有較大雨勢，應注意。

台北士林、新北三峽昨天都飆到38度多，今仍要慎防「熱傷害」，各地氣溫：北部22至38度、中部26至37度、南部26至36度、東部20至39度。