台南市警方23日凌晨4時41分在新竹和欣客運站斜對面的金城一路35巷1號前，逮獲殺警奪槍的林信吾，查知他15日剛從明德外役監逃獄，他辯稱是警員朝他噴辣椒水引他憤怒，當場起獲遭奪警槍與2彈匣共18發子彈，全案依殺人罪嫌將帶回台南市宣布偵破。

46歲林嫌因犯下強盜案被判7年10個月入獄，2028年出獄，還剩6年刑期，15日從明德外役監逃獄，22日上午10時許在中西區偷機車，民權派出所受理報案展開追捕，凃明誠與曹瑞傑在安南區追捕他時，遭他奪槍割喉殺害。

林嫌落網後轉述與2警衝突過程，辯稱偷車後騎到台江大道四段與北汕尾三路一處墓園旁道路喝酒，警車到場後，凃警先下車，見他手上拿摺疊刀，便用辣椒水狂噴，將他激怒上前理論，凃警朝他先開1槍，他順勢持刀往凃警脖子揮抹，兩人在地上扭打時，搶過警槍。

曹警見狀隨即開車朝他衝撞而來，林嫌持警槍朝警車開5槍，迫使曹警開門往後跑，他再從後追砍殺死對方。

警方對林嫌供詞存疑，懷疑他在遭遇凃警當下，即已預備奪槍。

林嫌殺警後逃亡，為躲避警方查緝，不斷變換交通工具，他騎車離開命案現場，將車棄置在土城高中廁所，清洗身上血跡更換衣物，隨手丟棄凶刀，隨即搭計程車回到中西區赤嵌樓附近，再搭公車前往東區台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，搭火車到新營，偷機車搶奪超商，再棄車改搭白牌計程車到高雄，轉搭和欣客運北上新竹。

警方用傳統調閱監視器方式，與歹徒比快搶時間，23日凌晨4時許，警方先一步抵達新竹和欣客運站，結合新竹警方共出動40多名警力埋伏現場，警政署長黃明昭也到場坐鎮指揮。

警方等待林嫌下車，越過馬路，進入騎樓時，號令行動，10多名警力一擁而上，將他按往騎樓旁的店家鐵門，並在他的隨身黑色包包內，起獲凃警配槍與2個彈匣，18發子彈，全案依照殺人罪嫌，將人帶回台南市警3分局宣告破案。