為了保護牙齒健康，以便能夠用久用滿，牙醫提醒，民眾準備食物時，應選用可抗蛀牙的食材，包括空心菜、蘋果、紅蘿蔔、蝦子、綠茶等食材，尤其是人在咀嚼空心菜會激唾液分泌，可沖掉牙齒上的糖分，保護琺瑯質，還可降低口腔酸性，減少蛀牙機會。另外，紅蘿蔔、蝦子內含氟化物能有效降低蛀牙機率。

食材若兼具營養又能保護牙齒，都是上上之選，牙醫師劉馥萱在臉書粉專中提到，蛀牙是食物的殘渣積留在牙齒表面，細菌以食物殘渣為營養來源，不斷累積形成，導致牙齒蛀光掉落，因此除了基本的蛋白質來源「雞肉」，她還另建議5大食材。

綠茶：含豐富的氟元素，能有效抑制牙菌斑生長，增強牙齒抵抗力。

空心菜：是常見的食材， 吃鮮脆的蔬菜會刺激唾液分泌，沖洗掉殘留在牙齒上的糖分，保護牙齒的琺瑯質免受攻擊。此外，富含維生素K的空心菜，搭配雞肉食用會更好吸收，咀嚼雞肉的過程中將分泌大量的唾液，進而減低口腔的酸性，使食物碎渣得以清潔，減少蛀牙機會。

蘋果：有「天然清潔劑」之稱的蘋果，富含重要的抗氧化維生素和礦物質，尤其是維生素C、維生素A，除了對口腔有益，還可防止口臭。

紅蘿蔔湯+蝦子：紅蘿蔔和蝦子的營養價值很高，內含豐富的氟化物能有效降低蛀牙的機率，同時補充一天所需的蛋白質。