台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網。目前林嫌被帶回台南市第三警分局接受調查，據了解，林嫌做案的折疊刀丟棄在台南市安南區土城高中，警方目前也前往搜索。

台南警員凃明誠、曹瑞傑昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，終於在23日凌晨4點41分左右將林姓兇嫌逮捕歸案。內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。

目前林嫌被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。台南市警局局長方仰寧將在上午8點30分召開記者會說明。據了解，林嫌犯案用的折疊刀丟棄在台南市安南區土城高中草叢內，警方目前也已經前往搜索，尚未尋獲。