凶嫌林信吾。（摘自林信吾臉書）

台南市22日發生震驚社會的殺警案，台南市警察局第二分局民權派出所警員凃明誠、曹瑞傑追查一起機車失竊案，慘遭從明德外役監逃獄1周的林信吾持利刃割喉狠殺並奪走警槍，林嫌今天凌晨逃往新竹時落網，據了解，林嫌本月15日返家探視未返回監所，逃亡1周竟犯下殺警奪槍案。

46歲林信吾2019年於安平區偷車後持空氣槍搶奪超商，被判刑7年10個月入獄，2020年入監服刑，今年3月份才調至明德外役監，獄中表現正常，1周前突從明德外役監逃獄，逃亡1周，22日上午10時許在中西區偷機車，遭民權派出所員警凃明誠、曹瑞傑追捕，卻殺警奪槍。

昨天案發後第一時間，外界都質疑偷車賊何以遭追查竟痛下殺手連殺2警？警方研判，林嫌犯案動機很可能主要目的是「奪槍」，但確切案情仍在釐清中。台南市警局長方仰寧、台南市長黃偉哲將於上午8點半在台南市警第三分局舉行破案記者會，說明相關案情。