洋基本季先盛後衰，明星賽後被打得狼狽不堪，總管凱許曼（Brian Cashman）仍然認為他們有實力問鼎世界大賽冠軍。「今年的球隊非常優秀，即使近況不怎麼樣。這是一支陣容堅強的隊伍，互相信任同時邁向勝利。我們當下遭遇困境，但我很喜歡這支隊伍，我相信我們有機會做一些特別的事。」

美媒《紐約時報》記者歐康納（Ian O'Connor）詢問凱許曼是否有信心奪冠，凱許曼爽快地回答：「是的，我相信這支隊伍有機會做到特別的事，包括贏得世界大賽冠軍，我們還得先拿到10月（季後賽）的入場券。」凱許曼也坦承他對去年的隊伍很失望，整整6個月的時間讓他「非常不滿」。

顯然球迷也非常不爽，前日在明星外野手歐尼爾（Paul O'Neill）的退休球衣典禮，光是凱許曼的名字從歐尼爾口中說出來，就遭到主場觀眾的噓聲伺候。凱許曼擔任洋基總管25年了，他接手前任總管打造出的王朝隊伍而摘下3連霸，真正由他操盤拿到的是2009年冠軍，但是至今沒有再闖進世界大賽。洋基球迷早已不耐煩了，不斷有人質疑凱許曼的能力。

凱許曼2017年與洋基續約5年2500萬美元（新台幣7.5億），本季是他最後一季了，不過洋基老闆肯定凱許曼的功勞（25年來戰績從未低於5成，而且賺了很多錢），雙方還有可能再續約。