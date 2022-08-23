台南殺警奪槍案之嫌犯林信吾逃亡17小時，23日於新竹市落網，而林嫌為1周前自明德外監逃獄的逃犯，檢視林嫌臉書，林自稱有憲兵退伍的背景，但公開貼文停留於2016年，此後再也未更新。

林嫌落網後，其臉書帳號也被網友挖出，仔細檢視林的臉書版面，林自稱曾就讀私立長榮高級中學，聲稱曾任中華民國憲兵，疑似具有退役憲兵的身分，但是否屬實仍待查，感情狀態則標示為一言難盡。

據《三立新聞網》報導林信吾結過2次婚，與第一任妻子生下3個小孩，由對方扶養，而後又與第二任伴侶生下1子，但林的臉書並為公開貼文提及家人，最近的公開貼文時間停留於2016年，非好友僅可檢視3張正面大頭貼照。

回顧林信吾逃亡過程，林22日中午犯下震驚全台的殺警案，同日晚間於台南新營再度犯下搶案，搭乘白牌計程車逃逸到高雄，再轉搭和欣客運北上，警方23日掌握其行蹤，得知他的目的地在新竹時，隨即與新竹市警局聯絡。

23日凌晨4時36分，大批警力於和欣客運新竹站斜對面的金城一路35巷1號前埋伏，由於林嫌搭乘的客運，當時車上共有12人，僅林嫌要於新竹下車，因此警方按兵不動，趁林確定下車，穿越站前巷子之際，大批荷槍實彈的員警就已蜂擁而上將其壓制在地。

嫌犯林信吾殘忍殺警後逃亡17小時，23日凌晨4點36分於新竹落網。（圖／警方提供）

員警立即將他攜帶的背包打開，現場起獲警用手槍，原本警用配槍子彈為24顆及彈匣2個，內有子彈18顆，其中1顆上膛，警方順利將他逮捕後，由台南警方帶回偵辦，釐清殺警過程與動機。