靜宜大學連續13年舉辦高中生職涯探索扎根研習營，今年為50名學子量身打造系列課程，在認識大學系所同時，讓職涯探索向下扎根！（靜宜大學提供）

靜宜大學特別在研習營中規畫「傾聽你的學涯路」，鼓勵學生勇敢追夢，迎接未來精彩的大學生活！（靜宜大學提供）

靜宜資傳系透過虛擬星象館、AVR與XR等互動課程，帶領高中生瞭解大學系所的專業知識、核心能力及未來職涯的規畫。（靜宜大學提供）

資傳系所研發的「虛擬星象館」，讓學生身處台灣也能秒速到世界各地觀星，為學習帶來更多樂趣！（靜宜大學提供）

靜宜校方也提供化科系的化粧品、芳香沐浴鹽等實作體驗及多元課程。（靜宜大學提供）

靜宜大學連續13年舉辦高中生職涯探索扎根研習營，今年為50名學子量身打造「傾聽你的學涯路」系列課程，同時體驗校方結合VR技術打造的「虛擬星象館」，讓學生身處台灣也能秒速到世界各地觀星，還有化粧品、芳香沐浴鹽等實作課程。

靜宜大學職產長魏清圳說，靜宜特別在研習營中規畫「傾聽你的學涯路」，帶領高中生自我探索、發掘優勢、適性發展，也能瞭解大學系所的專業知識、核心能力及未來職涯的規畫。藉此引導學生獨立思考深入瞭解自我性向，在認識大學系所同時，達到適性揚才，讓職涯探索向下扎根！

副職產長林建華指出，課程中提供資傳系的虛擬星象館、AVR與XR等互動課程，及化科系的芳香沐浴鹽等實作體驗。期望透過多元豐富的課程，鼓勵學生勇敢追夢，迎接未來精彩的大學生活！

靜宜副教務長劉國有表示，高中師生可透過資傳系所研發的「虛擬星象館」觀察地球自轉時星星的位置，可隨時切換北極、赤道、南極等地，觀察不同國家的星空方向。另有360度環景搭配，可帶領學生到東京鐵塔、巴黎鐵塔、自由女神或富士山等不同景點進行沈浸式觀星講解，為學習帶來更多樂趣！

磐石中學黃同學說，參與靜宜大學的營隊及參訪行程後，讓他更瞭解學校特色與系所學習方向等；在交流與實際體驗課程後，對未來的學習及職涯也有更多的啟發。磐石中學何同學認為，透過課程明白未來選填志願時，如何探索興趣與能力，找出最適合自己的系所。

就讀高二的張同學指出，剛進入實驗室時就聞到特別香氣，看見陳列的化學物品，立即引起學習興趣。很開心能實際使用碳酸氫鈉、食鹽、顏色混合與芳香劑等原料，完成芳香沐浴鹽，是難得經驗！