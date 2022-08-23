集保結算所2020年推出自營商與保管機構間的B2B成交資料及債券存摺電子化服務，推動至今深獲好評，市場參與者幾已全面使用。對此，集保結算所持續優化服務，22日起將相關服務進一步延伸至自營商與一般投資人的B2C電子化服務，開啟數位服務新扉頁。

集保結算所代理總經理景廣俐表示，集保結算所在與券商公會共同規畫下，持續以金融科技及創新思維提供市場優質數位化後台服務。為提供自營商與一般投資人間電子化服務，將成交資料及電子債券存摺導入新建置的「集保i查詢平台」，具體實踐ESG行動方案。

為保護投資人權益，打造多元包容安心的投資環境，投資人可透過電腦、手機、平板及電子郵件連結或登入平台，即時查詢自營商傳送的債券成交單、給付憑單暨交付清單、電子債券存摺。遇電子債券存摺提前解約時，亦可選擇於平台線上確認、或以書面方式確認內容。

集保結算所表示，全面啟動電子化服務為後疫情時代提供無實體接觸的有效解方，亦減輕交易雙方以郵寄、派員或臨櫃等人工繁瑣程序。未來將持續開發數位金融應用場域，設計整合式介面、廣納各式商品，進一步為提供投資人可信賴的數位數據加值服務。