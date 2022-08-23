仁新(6696)子公司Belite在美國開展LBS-008斯特格病變(STGD1)臨床三期試驗，開始招募美國青少年患者。此臨床三期試驗代號DRAGON，預計在全球收案約60名患者，目前已在美國、英國、德國、比利時、瑞士、香港、台灣和澳洲等地開展，已收案多名病人，並預計將於更多地區申請開展臨床三期。

仁新董事長林雨新博士說，STGD1是最常見的遺傳性視網膜失養症，導致成人和兒童的中央視力模糊甚至喪失，僅在美國就有超過三萬名STGD1患者，目前無藥可醫，存在龐大未被滿足的市場需求。LBS-008為具備治療STGD1潛力的新藥，為罹患這種讓人日漸失能的STGD1患者帶來保留視力的希望。

Belite所開發的LBS-008是一款嶄新口服小分子視黃醇結合蛋白4(RBP4)拮抗劑，可精準減少維生素A(視黃醇)進入眼睛的數量，進而減少有毒維生素A代謝物(bisretinoids或雙維甲酸)的形成與累積，使 STGD1 的發病與惡化獲得減緩甚至抑制。LBS-008是由美國國家衛生研究院(NIH)藍圖計劃所贊助，被NIH認可為一具潛力減緩或阻止老年性乾性黃斑部病變(乾性AMD)惡化的市場首見口服藥物。乾性AMD是一種主要影響老年人視力的疾病，其病理生理學與STGD1相似，且與STGD1相同，目前尚無任何藥物可治療，存在龐大未被滿足的市場需求。

Medgadget研究報告指出，斯特格病變全球市場規模預估於2027年可達到每年15億美金(約450億台幣)。

Belite目前正同步進行LBS-008針對斯特格病變青少年患者為期兩年的臨床二期試驗和為期兩年的臨床三期試驗(代號DRAGON)。該臨床二期試驗在澳洲與台灣招募13名青少年受試者，儘管此階段之斯特格病變為惡化極為快速的階段，但用藥六個月之初步數據顯示，13名患者中有8名(或61.5%)至少有一隻眼睛的最佳矯正視(BCVA)獲得改善，其中2名患者的雙眼之BCVA獲得改善。此外，13名受試者中僅有1名受試者在用藥六個月後產生視網膜萎縮(萎縮範圍約為0.3平方毫米)。此優異的臨床數據也使得該試驗計畫主持人於今年五月獲邀至國際視覺與眼科學會(ARVO)發表該數據，並獲FDA授與快速審查認定(Fast Track Designation)。Belite預計在2022第四季取得該二期臨床試驗用藥一年數據。