台股7月觸及波段新低後反彈千點，在大幅波動中，整體證券商維持獲利表現。根據台灣證券交易所統計，7月全體證券商稅後淨利52.02億元，月成長22.11億元，增幅73.92％。累計前7月全體證券商稅後淨利236.55億元，較去年同期衰退446.58億元，減幅65.37％。

7月大盤總成交值約4.832兆元，較上月減少4.96％，證券商經紀手續費收入較上月減少，經紀業務單月獲利40.91億元，月減11.07％；自營證券評價利益較多，使證券商自營業務淨利益較上月成長約7.42億元，來到10.95億元，月增210.2％；承銷之證券評價損失較少，使證券商承銷業務淨利益較上月增加3.13億元，為0.98億元。

累計今年前7月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值衰退，年減38.38％，經紀業務累計獲利349.14億元，年減38.97％；今年初至7月底加權股價指數為下跌趨勢，證券商自營業務呈現淨損失，累計虧損29.39億元，較去年同期衰退224.64億元；承銷業務淨利益19.37億元，年減41.04％。