鄭正鈐還原救援細節。（圖 / 擷取自中視YouTube）

國人赴柬埔寨打工受騙受困新聞頻傳，國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷與吳斯懷三人日前飛往柬國協助受困當地的台灣人回台。在解除居家檢疫後，鄭正鈐也分享了在當地救援的驚險過程，指出路途險惡，且挑了連當地人也不敢出門的夜間出發，讓他直呼「自己膽子怎麼那麼大，在那出意外搞不好一個月都沒人發現！」

鄭正鈐昨（22）日在中視政論節目《庶民大頭家》表示，自己是立院「中華民國與柬埔寨國會聯誼會」會長，而這次的整個行程是外交部安排的，但在當地因沒有外館，因此台商協助安排。鄭直言，此行除要了解當地台商情況，也希望能建立詐騙案件的友善救援通道，所以三人皆有透過各自關係，想盡辦法做串聯。

鄭正鈐坦言，此次前往柬埔寨，手上約有十多份請求救援名單，但在當地救援比想像中困難非常多。他指出，在國土數倍於台灣大的柬國有100多個園區，「不是像大家認為都只在西港那邊」，很難很快去救到人。而這次能順利獲救回該名國人的關鍵，是當事人清楚告知家人園區所在地，且家人也協調好了贖金。

鄭正鈐還原驚險救援的細節，直呼「自己當時膽子怎麼那麼大？」他說，一行人當晚9點從柬國首都金邊出發，直奔距離金邊300公里的園區救人，於凌晨時抵達救援地；該園區非常難找，且只有幾棟房子，很多地方都是荒煙蔓草的狀態。

鄭正鈐直言，由於「對方」不敢給定位，因此用指引的方式引導他們前往園區，也直言整個救援過程很危險，因連當地人都說不會選擇晚上救援，且離開金邊後沿途荒煙漫草，有很長一段路沒有路燈 ，「如果在那出意外，搞不好一個月都不會有人發現」。