男女交往都會帶對方回家見父母，一名女網友抱怨，過去她在父母的反對下，執意和「潛力股」老公結婚，沒想到婚後老公工作不穩定，兩人經常為了錢吵架，甚至借了50萬信貸，心情不好還會對她怒吼，她才知道父母看人很準，崩潰說「是我被愛情矇昏頭，婚前腦中進的水是婚後流的淚」，貼文引發網友討論，紛紛勸她趕緊離婚。

原PO今（23）日凌晨於臉書社團《匿名2公社》指出，她和老公結婚前，曾帶他回家見父母，沒想到父母非常反對兩人結婚，令她不解「我不知道爸媽為什麼對他成見這麼深，他明明是潛力股，現在沒錢以後總會有錢，對我好就夠了」。

原PO表示，那天過後她和老公到戶政事務所辦理結婚登記，後來她懷孕，母親得知後還嘆一口氣說，「將來妳一定會後悔結這個婚」，但原PO都沒有放在心上，直到小孩出生，家裡開銷變大，她和老公頻繁吵架，老公脫口說出，「妳家人和朋友都看不起我」，她才知道問題大了。

原PO透露，老公的工作一直很不穩定，最初在工廠工作，當時嫌薪水太少，離職去應徵司機，卻又喊太早起、常被開罰單很累，所以又改開麵店，自己當老闆，但生意不好。因為老公賺得錢不多，她只好偷偷回家跟母親借錢，兩人為了生活還申請50萬元的信貸，政府每個月的育兒補助都拿去繳貸款。

原PO說，這些日子兩人為了錢吵得不可開交，偏偏老公自尊心很強、沒擔當，心情不好還會對她怒吼，為了顧及老公的面子，她總是把委屈往肚裡吞，這時她才恍然大悟，「我現在才知道我爸媽看人準，是我被愛情矇昏頭，婚前腦中進的水是婚後流的淚，我現在才明白」。

心境曝光後，引發網友熱烈討論，「父母會反對的人，真的不要嫁」、「不要懷疑父母看人的眼光」、「人就是這樣要走過，才會成長，知道父母的心了」、「感覺再下去會開始要家暴了，離婚吧！」、「所以他當初是做了什麼事，讓妳覺得他是潛力股？」、「只能說妳自己選的，要為自己的決定負責」、「現在看開還不晚，離婚吧！」