馬鞍颱風昨天生成，氣象局表示若路徑有變可能發海警，今、明兩天颱風外圍環流會影響台灣天氣，有台北網友就分享家附近一戶6樓鄰居竟在5樓遮雨棚放了約10盆盆栽，沒有任何保護措施，害怕若颱風來砸傷人，後果將不堪設想。

這名網友日前在臉書「爆料公社」指出，家住台北市中山區，發現附近一戶6樓住戶，把盆栽放在窗外的5樓遮雨棚上，目測大約是10盆左右，扯的是遮雨棚是斜的，也沒做固定，很擔心若颱風一來吹落，會砸到人、車，大嘆這是「比人命值錢的盆栽」。

6樓住戶把盆栽放遮雨棚，若掉下去砸傷人後果不堪設想。(翻攝自爆料公社)

恐怖的盆栽擺放位置讓逾8千名網友看傻眼，紛紛留言：「挖哩咧，這不管有沒有颱風都很危險吧」、「颱風來一定降落」、「這也太可怕了！可能風大一點或是震一下就掉下去耶！拿別人的生命開玩笑」、「這真的很自私的人」、「這要多無腦才會這樣放？」、「不定時炸彈」、「好可怕不敢出門了」。

還有人表示，「盆栽種在這種地方意義在哪？」、「傻眼ㄝ是多愛種啊」、「斜面放這些盆栽，對一樓出入口是個要命的炸彈」、「檢舉起來，罔顧社會大眾，最壞示範」，也有人發現鐵窗是打開的，猜測是不是臨時放在外面，但網友們反駁「這麼多盆，又重不太可能是臨時搬出去，太費工」。