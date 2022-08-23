殺警案兇嫌搭客運北上落網 警方最新說明

台南22日中午發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾逃亡17小時數度換車換衣製造斷點，仍逃不過警方追捕，於今（23日）凌晨4時許於新竹落網，目前林嫌由台南市警方帶回偵訊，對此，台南市警局長方仰寧今日上午召開記者會還原案發過程，證實已經尋獲凶刀，但何處尋獲以及刀具外觀不便透露。

方仰寧表示，昨日發生2位英勇同仁因公殉職的案件，大批員警從凶嫌棄置的機車追起，凶嫌搭計程車轉公車再轉計程車，又搭火車至新營，搶機車又搶了便利商店，再搭白牌計程車於高雄九如交流道下車，轉乘客運北上至新竹。

方仰寧指出，掌握情資後隨即通報新竹市警方與刑事局提前部署警力，隨後台南警也趕抵現場合力逮捕凶嫌，於其身上查扣1把警槍與18發子彈，加上現場尋獲的6發子彈，24發子彈一顆不漏，但目前對於凶嫌說詞持高度懷疑，後續將交由檢察官指揮偵辦，絕對嚴密偵辦，除了對殉職同仁交代，也是對全民的交代。

方仰寧表示，凶嫌初步供述自己在公墓喝酒，但同仁鍥而不捨追到他，同仁以辣椒水噴灑凶嫌，凶嫌因眼睛刺痛而瘋狂攻擊同仁，同仁嚇阻性開1槍，但凶嫌失去理智，持續繼續攻擊造成2名同仁殉職，警方認對此言高度懷疑，是否屬實仍待專案小組釐清。

至於凶嫌選擇逃亡至新竹，方仰寧說，凶嫌聲稱是漫無目的逃亡，僅是想離開台南，目前掌握凶嫌逃亡過程僅搶劫1間超商，尚無其他犯罪情況。

而一度傳出凶嫌為陳姓民眾，方仰寧指出，該些民眾都曾為警方調查的涉案嫌犯，後經調查才陸續排除陳男涉案，媒體詢問是否放出陳姓民眾個資企圖誤導真正的林嫌，但方仰寧正色強調絕無此說，也不清楚消息從何而來，同時方仰寧證實，凶嫌犯案凶刀已尋獲，仍待進一步鑑識確認，詳情不便透露。