小編今（23）日精選5件不可不知的國內外財經大事。全球通膨及升息等總體經濟不確定性居高不下，壓抑智慧型手機、平板及筆電等消費性電子銷售動能，業界普遍預期，生產鏈庫存去化恐延宕到明年上半年，而蘋果持續強化產品線擴大市占，手機及PC處理器第四季開始加速轉進3奈米，台積電則將獨吞晶圓代工及整合扇出型（InFO）先進封裝訂單。

【1】台積大補 蘋果加速轉進3奈米

據生產鏈業者消息，蘋果9月後開始採用台積電3奈米N3製程量產研發代號為Rhodes的M2X架構處理器核心，並依據繪圖核心的不同區分為M2 Pro及M2 Max等兩款處理器，將搭載在新一代MacBook Pro及Mac Studio。

【2】意外！７月外銷訂單翻黑 8月恐續減

意外！經濟部22日公布7月外銷訂單，由於全球受通膨壓力、終端需求走弱、大陸經濟放緩，導致下游廠商進行庫存調整緩慢，加上去年同期屬高基期，7月外銷訂單表現低於預期，金額降至542.6億美元，雖歷年同期次高，但年減1.9％，終結連紅，再度翻黑；預估8月外銷訂單金額為515億至530億美元、年減3.7％至年減0.9％，提前預告將2連黑。

【3】亞幣氣虛 台幣創28個月新低

國際美元指數持續高於108，主要非美貨幣全趴，新台幣22日續貶7.5分，終場收在30.095元的28個月新低，單日貶幅則是逾一個月最大跌幅，總成交量15.14億美元。

匯銀主管指出，聯準會（Fed）7月會議紀要顯示將維持升息步調對抗高通膨，加上近期多位Fed官員又發表鷹派言論，強調即使忍受經濟負面衝擊，仍要全力壓低通膨，使得國際美元指數連日衝高，從106一舉突破108，非美貨幣全面走低。

【4】升息抗通膨 美歐續放鷹 股市驚嚇

全球央行年會將於周五在度假勝地Jackson Hole舉行，專家普遍認為美國與德國將在年會上重申持續升息力抗通膨的鷹派立場。市場預期，聯準會（Fed）9月將再升息3碼，歐洲央行（ECB）則是至少升2碼。

【5】花旗：英國通膨2023年恐飆至18.6% 近50年新高

花旗集團預測，英國通貨膨脹率在明年1月恐飆升至18.6%，達到近50年新高，超越1979年石油危機時的17.8%。專家分析，狂漲近10倍的天然氣批發價是影響通膨率主因之一。