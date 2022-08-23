台南市員警曹瑞傑、凃明誠昨（22）日追捕竊盜通緝犯時遭割喉砍殺殉職，嫌犯林信吾今日（23日）清晨4時許在新竹落網。昨日命案發生後，一度傳出嫌犯是另一位陳姓民眾，其正面照片還在網上瘋傳，前員警石明謹直言，昨天的殺警命案，讓他第一時間想到了「王迎先命案」，直呼「今天，還真的差一點重蹈覆轍。」

台南警員曹瑞傑、凃明誠昨天（22日）在執行勤務時遭刺殺身亡，涂員配槍及24發子彈也被搶走，經警方全力追緝後，於23日凌晨4點41分左右將林姓兇嫌逮捕歸案。前員警石明謹一早也在臉書發文指出，「其實今天的殺警命案，我第一時間想到的是『王迎先命案』」。

石明謹指出，1982年，一名計程車司機李師科，殺警奪槍後持槍搶了土地銀行，一名身材長相跟李師科相似的計程車司機王迎先，被女兒的男友檢舉，內政部警政署刑事警察局將他逮捕後，以嚴刑逼供的方式逼他承認犯下搶案，王迎先在警方進行現場重建時，趁機從秀朗橋跳下以死明志。

在此同時，台北市刑警大隊也逮捕了真正的犯嫌李師科，形成一案雙破，但是王迎先已經身亡，而當時宣布破案的數名刑警，反而被通緝分頭逃亡，成為台灣警政史上最大恥辱，同時也促進了刑事訴訟法的大改革。

石明謹表示，台南殺警案發後很多鄉民在第一時間警方公布「疑似」犯嫌資料時，就高喊直接開槍打死他，甚至也有警政首長宣示要員警如遇反抗就可以用槍，這樣的心態很可能製造出第二個王迎先。「今天，還真的差一點重蹈覆轍」。