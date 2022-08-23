發生關係後突然委屈想哭，一名女網友表示，她與男友關係穩定，但某天與男友愛愛到一半，卻突然很想哭，也開始質疑對方真的愛她嗎？還是就只是想發生關係而已。貼文引起網友熱議，一票女網友狂喊＋1，直言過程中都沒有不舒服，平常與男友相處也沒問題，但完事後就是會想哭。而根據國外研究發現，性交後憂鬱症（PCD）發生率不低，46％的女性與40％的男性都曾經歷過。

一名女網友日前在Dcard上發文說，和男友愛愛的時候，明明一切都很好，過程也蠻舒服的，但進行到一半的時候，她看著男友的眼睛就突然感到很委屈，一股難過的情緒就這樣莫名湧了上來，讓她很想哭。

女網友指出，當時她腦袋裡飄過的想法是「他真的愛我嗎？還是就只是想和我發生關係？」但她很快就把眼淚收回去，因為害怕會嚇到對方，而且兩人平常在日常相處上也沒有什麼問題，讓她很不解自己怎麼會突然產生這種情緒與想法。

女網友表示，上網查詢後發現，她的狀況與「高潮後的性愛憂鬱」有點雷同，不知道其他人是否有過類似的經驗，而她的確想和男友談一談，但又覺得直接問對方說「你是不是只想跟我發生關係？」好像也很失禮，畢竟男友平常真的很疼她。

貼文引起網友熱議，大批女網友竟然都留言喊＋1，表示自己與男友日常相處其實也沒什麼問題，對方也都很疼愛自己，但總會在性愛過後，突然冒出悲傷的情緒，甚至會質疑男友是否將自己當成洩慾工具。「我也很常會這樣」、「你不是一個人，我也會這樣，完事後會情緒低落跟暴哭」。

根據2015年刊登在《性醫學雜誌》上的一項研究，性交後憂鬱症（PCD）是指在發生雙方都同意的性行為後感到焦慮與悲傷。研究蒐集230位澳洲女性的數據，年齡介於18歲至55歲，結果發現有46％的女性經歷過PCD。而2018年的一項研究，蒐集來自78個國家共1200名的男性資料，年齡介於18歲到81歲，結果有41％的男性經歷過PCD。顯示不論男女都有可能出現性交後憂鬱症，而且機率其實不低。

國際性愛醫學學會則表示，引發性交後憂鬱症的原因推估有3個，性愛過程大腦會分泌催產素，使人產生親密感，但結束後可能有些人會突然意識到，自己與伴侶的關係不如想像中緊密，進而導致低落，又或是被過去創傷觸發，最後則有可能是感到赤裸和脆弱，而引發憂鬱。面對這樣的狀況，可先嘗試與另一半溝通，也可多給予對方一些讚美與關心，或者尋求專業協助。