69歲香港資深藝人曾志偉去年入主TVB成為總經理，不僅參與節目企劃，更親自出陣當主持人，昨(22日)港媒報導曾志偉中鏢罹患新冠肺炎，病情嚴重，一度喉嚨痛到說不出話，媒體詢問他健康狀況，他以沙啞聲音回應：「整天都要開會見這麼多人，（生病）只是早晚的問題」，並謝謝大家關心。

曾志偉早年以諧星、綠葉身分出道，演過不少熱門作品，近年電視台看中他的才華，邀請他擔任總經理兼行政委員會特別顧問，希望替電視台營運注入新的想法，後來訪問到TVB高層樂易玲，問曾志偉上任至今的表現？他透露曾志偉常常一開就是一小時的會議，連晚飯都忘了吃，讚他認真、親力親為。

據《東網》報導，曾志偉最近確診罹患新冠肺炎，已經緊急取消錄影和預定好的會議等行程，傳聞他病況嚴重，但他受訪時已經報平安，指出：「前晚喉嚨痛最難耐，完全無法說話，也問過醫生，要求我在家多休息、喝水」，他有發燒症狀，但不嚴重，「其他沒什麼特別的」。

曾志偉也說，生病後得到許多人的關心，非常感謝，他無奈自己工作繁忙，天天要見很多人，其實老早就覺得染疫只是早晚的事，如今真的生病，他也放寬心說：「那就在家裡好好休息一下吧」，而他所主持的遊戲節目《開心無敵獎門人》收視和評價都不錯，但錄影時一直都是「無罩」拍攝，上月底來賓陳山聰也是錄影後傳出確診，如今連主持人曾志偉都生病，節目監製陳志球回應還沒聽說，今天等開會後再決定要不要繼續錄影。