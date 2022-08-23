視訊會議軟體開發商Zoom公布，上季（7月底止）營收年增8％至11.0億美元，不及分析師預期的11.2億美元。上季淨利4,570萬美元也較去年同期的3.2億美元銳減86％，所幸EPS經調整後達到1.05美元，高於分析師預期的0.94美元。
Zoom財務長史泰克柏格（Kelly Steckelberg）表示，上季營收主要受到美元升值影響，且多數營收是在上季尾聲才入帳。他強調Zoom企業用戶持續成長，上季為止共有20.4萬家企業用戶，較去年同期增加18％。
視訊會議軟體開發商Zoom公布，上季（7月底止）營收年增8％至11.0億美元，不及分析師預期的11.2億美元。上季淨利4,570萬美元也較去年同期的3.2億美元銳減86％，所幸EPS經調整後達到1.05美元，高於分析師預期的0.94美元。
Zoom財務長史泰克柏格（Kelly Steckelberg）表示，上季營收主要受到美元升值影響，且多數營收是在上季尾聲才入帳。他強調Zoom企業用戶持續成長，上季為止共有20.4萬家企業用戶，較去年同期增加18％。
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