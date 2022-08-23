藝人李沛旭自從在7月6號無預警的在社群平台上宣布結婚的好消息後，就經常與老婆公開放閃，雖然他為了保護另外一半從不公開老婆完整的正面照，但依稀能看出老婆是名大眼、長腿正妹。而經常透過社群媒體與粉絲互動的他，日前又在貼文中放閃老婆下車買咖啡的身影，卻意外發現有2名路人爸爸猛盯老婆，讓目睹一切的李沛旭忍不住流露出真實反應。

李沛旭日前載著老婆開車出門，途中老婆下車幫忙買咖啡，只見她穿著細肩帶低胸小背心搭配牛仔短褲，即使戴著口罩依然看得出凹凸有致的火辣身材，在路上相當亮眼，當她從咖啡店提著兩袋咖啡出來準備上車時，李沛旭發現有2名路人爸爸猛盯著老婆，讓他忍不住傻眼表示「兩位把拔，可以把眼光放在兩位走在前方自己的太太們身上就好嗎？這是我太太喔！不好意思ㄋㄟ」。網友看到後紛紛留言「身為一個把拔..我一定看爆」、「嫂子真可愛」、「回頭率超高」、「嫂子好正」、「身材超好」、「也太正」、「帥哥配美女」、「整條街都是嫂子的星光大道」、「有一種美，叫做自己的老婆最美」、「就是沒有才看」、「太仙了吧，哥一定是滿滿得意的臉」、「結果偷看被發現，哈」，意外引起網友熱烈討論。

事實上，李沛旭先前就曾透露他與老婆是透過「搭訕」而相識，因此曾在與網友的互動遊戲中被問到「妻子若沒來搭訕，是否會主動」時，他坦承「老實說不會欸，我這輩子沒搭訕過別人，但我很高興她有這麼做」不過他也強調，當初老婆只是為了想要使用後方的器材，並對於他拍攝時不小心入鏡表示歉意才會主動搭話，態度相當有禮貌，不是大家所想的那種搭訕，意外公開兩人相識的過程。