曼菲斯灰熊加入了杜蘭特（Kevin Durant）爭奪戰，而且握有雄厚的資源。籃網開出的價碼很嚴苛，必須有大量的首輪選秀籤以及年輕好手，而且必須是杜蘭特喜歡的球隊（他喜歡有爭冠實力的隊伍）。上季打到56勝26負、拿下西區第2種子的灰熊似乎就符合全部的條件。

根據美媒《The Athletic》報導，灰熊可以拿出全部的5支首輪籤，其中4支是未保護的，另外1支是從勇士隊換來的2024年受保護首輪籤。他們陣中有頂級新星莫蘭特（Ja Morant），上季場均27.4分、5.7籃板、6.7助攻，簽有5年的新人最大續約。

灰熊另外還有克拉克（Brandon Clarke）、齊耶威廉斯（Ziaire Williams）、錢德勒（Kennedy Chandler）、大衛羅迪（David Roddy）可以放上交易台。但是灰熊沒打算交出內線大將傑倫傑克生（Jaren Jackson Jr.）與神射手班恩（Desmond Bane）。

如果換不到杜蘭特，灰熊還可以尋求爵士明星後衛米契爾（Donovan Mitchell），爵士先前已經送出中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）到灰狼，大撈了一票回來（5名球員、4支首輪籤），不過要全面重建還是得送走米契爾，讓灰熊有機會組成莫蘭特、米契爾的強力後場。換言之，有交易壓力的始終是籃網而不是灰熊，目前熱火、暴龍、塞爾提克也是杜蘭特可能落腳的球隊。