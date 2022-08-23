台南殺警案發生不到一天，警方今晨在新竹逮到林姓嫌犯。不過立法院長游錫堃昨一席「我反對判死刑，但這樣（指殺警）一定要判死刑」的言論，持續發酵。

PTT今仍有相關討論，原PO認為，堂堂立法院長「連司法獨立都不懂」，什麼叫做一定要判死刑？既然民進黨是立法院最大黨，乾脆提案「殺警唯一死刑」，不要選舉快到了整天在那邊騙。

許多網友附和，現在案子偵破了，難道檢察官要以游錫堃說的死刑來起訴林嫌嗎？國會議長立場應超然，不宜也不該針對個案發表意見，「而且反對判死又一定要判死，你知不知道自己在說什麼」。