【LIVE直播】殺警案兇嫌搭客運北上落網 警方最新說明｜2022.08.23 @中時新聞網

台南22日中午發生殺警案震驚全台，凶嫌林信吾逃亡17小時數度換車換衣製造斷點，仍逃不過警方追捕，於今（23日）凌晨4時許於新竹落網，目前林嫌由台南市警方押抵第三分局偵訊，林嫌手腳均上銬，頭戴安全帽低頭不語。

稍早，涉殺警察的林姓凶嫌已押抵台南第三分局偵查隊，林嫌頭戴安全帽，手腳均上銬低頭步入警局，林嫌一入場就引發現場媒體躁動，媒體紛紛憤慨提問「你是不是就是要致警察於死地」、「頭抬起來啊」等語，場面相當火爆。