未成年女團NewJeans外在形象甜美，是防彈所屬公司HYBE推出的新人女團，還找來前SM創意總監閔熙珍親自操刀，結果卻跟「啪啪啪」牽扯上關係，因為她們的其中一首主打曲《Cookie》字面上，是指邀請心儀男生到家中吃餅乾，結果卻疑似偷指女性器官，推出歌詞之露骨，甚至還要男伴「直接來」。

南韓知名翻譯員金泰源，對NewJeans發表評論，儘管他說很欣賞成員才華，也很欣賞女團的定位，然而她們的一首歌《Cookie》卻充斥著各種的身體暗示，讓他驚愕到聽不下去，他強調這絕非臆測而是事實，因為Cookie一字實際是在指女性的性器官，而且若真單純表達餅乾本身，應會使用英文複數「cookies」。

NewJeans平均年齡只有16歲。(圖/HYBE Youtube)

她們的新歌被說未成年來唱實屬不妥。(圖/NewJeans IG)

他舉例，歌詞中曾有大量的cookie字眼，例如「我做的餅乾，Come and take a lookie，只在我家才有，來玩吧」、「看看我的餅乾，果然從香味就與眾不同吧，只吃一口不夠吧」，若把餅乾cookie用女生的性器官去理解，那麼歌詞都將有不妥當的情色意味；金泰源也說，副歌曾有一段是在說，「即使你飢餓也沒有食物，即使你渴了也沒有飲品，唯有甜點和甜蜜味道，終將變成你的渴望」，更是暗指想跳過所有的前戲過程，想要男女直接去火熱激戰。

金泰源強調，他認為歌詞cookie偷藏身體暗示並非問題，然而NewJeans的成員年紀偏小，最大的敏智才18歲，最小的惠仁才14歲，等於讓5名等同國高中生的小女生唱這種有身體暗示的歌曲，他也進一步指出，若是給英語的母語人士來聽，並告知這是未成年女性唱的歌，他們必定和他一樣抱持質疑態度。