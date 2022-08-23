出席新加坡國慶晚會 吳釗燮籲台星建構具韌性印太供應鏈。（外交部提供）

新加坡在疫情減緩後，今年4月重新開放國門。新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑鼓勵台灣民眾到新加坡旅行。外交部長吳釗燮則呼籲台星兩國共同努力，建構具韌性的印太供應鏈。

吳釗燮22日晚間應邀出席新加坡駐台北商務辦事處舉行的「新加坡57周年國慶慶祝晚會」，他在致詞時指出，新加坡自1965年獨立建國以來，在國際間以經濟繁榮、社會有序及族群融洽著稱，不僅是活躍的區域金融貿易中心，在全球競爭力及區域事務也表現亮眼，他相信在台星兩國的共同努力下，能建構具韌性的印太供應鏈。

駐台代表葉偉傑則表示，自2020年爆發 COVID-19疫情以來，各國均遭逢重大挑戰，新加坡幸賴人民的配合及努力，順利度過難關，並已在今年4月重新開啟國門。他歡迎各國旅客赴星旅行，「萬眾一心」代表著新加坡最寶貴的價值，並感謝昨晚到場來賓對新加坡及台星關係的支持。

外交部表示，新加坡是我國「新南向政策」的重要夥伴，台星兩國在經濟、貿易、文化及教育等各領域緊密合作，雙邊關係堅實友好，情誼歷久彌新。外交部將持續強化與新加坡雙邊各項合作，開創後疫情時期更深厚踏實的台星夥伴關係。