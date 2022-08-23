8/23（二）凌晨4:36左右，內政部警政署署長黃明昭親率新竹市警察局、台南市政府警察局刑警大隊人員於和欣客運新竹站斜對面（新竹市金城一路35巷1號前）當場逮捕自高雄搭車北上之台南殺警案兇嫌林信吾（明德外役監逃犯）。（警方提供／程炳璋台南傳真）

台南市殺警奪槍案的凶嫌落網，林嫌於2018年時曾2度持空氣槍搶超商，遭法官判7年10月，預計2028年出獄，林嫌1周前從明德外役監逃獄，昨（22日）殺死2名警員，警方於今凌晨4時許於新竹逮到林嫌，全案依殺人罪嫌將帶回台南市宣布偵破，資深媒體人王瑞德憤怒發文：「竊車、殺警、奪槍、搶劫，下一站，地獄。」

資深媒體人王瑞德於臉書憤怒發文：「歹路不通行」、「下一站地獄」。（圖／翻攝王瑞德臉書）

資深媒體人王瑞德於臉書寫下：「歹路不通行」，並指出林信吾先偷機車，又慘忍殺害2名警察，奪走警備槍後到超商搶劫等4大罪行，憤怒發文直呼：「下一站，地獄」，文章曝光後，網友們憤怒留言：「有恐龍法官的存在，在台灣不管殺幾個人也不會判死刑的，因為法官會說“可教化”」、「都是重罪呀」、「先私刑教育一番」、「希望落實 死刑 就是要執行」、「很可惡啊」。

林嫌殺警後逃亡，為躲避警方查緝，不斷變換交通工具，他騎車離開命案現場，將車棄置在土城高中廁所，並清洗身上血跡更換衣物，隨即搭計程車回到中西區赤嵌樓附近，再搭公車前往東區台南市立醫院站下車，改搭計程車前往火車站，搭火車到新營，偷機車搶奪超商，再搭白牌計程車到高雄，轉搭和欣客運北上。警方今（23日）凌晨4時許於新竹和欣客運站斜對面，逮獲40多歲的兇嫌林信吾。

目前林嫌被帶回台南市第三警分局接受調查，全案將朝殺人罪方向偵辦。稍早台南市警局局長方仰寧將召開記者會說明時，證實嫌犯的兇刀已尋獲，至於在哪尋獲，不方便透露，後續將交由檢察官指揮偵辦，絕對嚴密偵辦，除了對殉職同仁交代，也是對全民的交代。