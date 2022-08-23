苗栗縣造橋鄉坤輿抗爭事件中，許多民眾輪流上場辱罵執勤基層官警。（謝明俊攝）

時代力量立委邱顯智當著警政署長黃明昭的臉大洗基警員警的臉，事後還要求嚴懲認真執勤員警，讓謝福弘競選總部深以不為然。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿抗爭事件，基層員警辛勞執勤，卻遭時力政治人物糟賤，心中有許多委曲。（謝明俊攝）

苗栗縣造橋鄉坤輿抗爭事，基層員警辛勞執勤，卻遭時力政治人物糟賤，心中有許多委曲。（謝明俊攝）

謝福弘宣布未來當選苗栗縣長，將編列預算替警察及消防人員投保執勤意外險。（謝福弘競選總部提供／謝明俊苗栗傳真）

台南市驚傳雙警遭明德外役監逃犯林信吾刺殺殉職，國民黨提名苗栗縣長參選人謝福弘第1時間就發出新聞稿哀悼殉識員警，並公開宣示未來如果擔任縣長，將編列預算替員警及消防人員投保執勤意外險。謝福弘競選總部發言人陳星宇並對時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎只是簡短一句哀悼，暗諷時力的政治人物在坤輿事件中全力糟賤警察尊嚴，還要求警政署處分辛苦執勤員警，讓人直覺真是「鱷魚的眼淚」。

謝福弘在22日下午得悉台南發生雙警不幸殉職事件後，在第1時間就發出新聞稿替殉職員警哀悼不捨，謝福弘表示，兩名勇敢執法的基層員警，堅守職責奮勇追捕駕駛贓車歹徒，過程中竟被殘暴歹徒割喉傷害不幸英勇殉職，他第一時間聽到又有基層員警英勇殉職的消息，內心除了震驚！更要大聲譴責暗黑勢力囂張，目無法紀！

謝福弘認為，站在第1線守護人民安居樂業的基層警察，需要更多的支持力量，不能今天公祭明天忘記，未來如能當選縣長，一定要編列專門預算，為守護苗栗百姓的警察，消防警察投保執勤意外險，或是加保團體保險，用更多的保護來鼓勵，分擔基層員警及消防弟兄們勇敢執法所面臨的危險。

同時謝福弘也要呼籲，面對社會變遷的劇烈態勢，越來越多的社會事件如陳抗、暴力犯罪、組職犯罪等，基層員警往往站在維護法紀的最前線，依法執勤最不需要的就是還有政治人物假權勢來操弄所謂檢討會，施壓警政署要求地方提報處分名單處分基層官警。這些都不是打擊員警英勇執法的作法，謝福弘認為與其檢討基層員警執法勤務，不如效法國外引進訓練員警面對突發情勢，建置臨場訓練模擬教育場，讓基層員警在打擊犯罪的第一線上精進戰技。

謝福弘強調，苗栗的鄉親純樸，尊天地敬鬼神，祈求的就只是日子過的簡單樸實無須恐懼。謝福弘參選苗栗縣長選舉最重要的政見就是「堅持良善 安居苗栗」所以喊出幸福HOME的口號，就是要給縣民幸福的安心日子，謝福弘會堅守價值持續向前，未來也將支持警察打擊犯罪，全力守護苗栗讓鄉親，能夠沒有恐懼安居樂業。

謝福弘競選總部發言人陳星宇並對時代力量苗栗縣長參選人宋國鼎，在臉書對台南雙警殉職事件只有簡單「哀悼」表示，時代力量在造橋坤輿抗爭事件中，全力的在糟塌執警員警的尊嚴，當著員警的面在辱罵執勤員警，時力的立委邱顯智及民進黨立委洪昇翰等人，還將警政署長黃明昭從台北叫到苗栗坤輿現場，當著黃明昭的臉，大洗基層官警的臉，事後，還2度大耍官威，將苗栗縣警局官警調到立法院痛罵2天，最後，還威逼警政署要懲處竹南警分局長等官警，竟然逼使縣警局開出懲處名送交警政署核定，基層官警認真執法還要被處分，這是何天理？他痛批時力的哀悼真是「鱷魚的眼淚」