台南2警遭殺一案引發社會震驚，警政署長黃明昭23日現身台南市警局，肯定殉職2員的英勇執法，同時深感不捨，再次強調線上同仁執勤須以安全為第一優先條件，將持續加強員警的教育安全訓練。
黃明昭表示，凶嫌在大白天犯下人神共憤的殺警案，肯定殉職2警的英勇執法，也為生命消逝感到不捨，強調線上同仁須以安全為第一優先要件，沒有安全，一切都是枉然，後續將持續加強員警執法時的安全教育訓練。
黃明昭說，於和欣客運新竹站逮捕凶嫌時，考量車上乘客的安全，所以待林嫌下車後，確認客運車門已經關上，才上前逮捕嫌犯。
台南2警遭殺一案引發社會震驚，警政署長黃明昭23日現身台南市警局，肯定殉職2員的英勇執法，同時深感不捨，再次強調線上同仁執勤須以安全為第一優先條件，將持續加強員警的教育安全訓練。
黃明昭表示，凶嫌在大白天犯下人神共憤的殺警案，肯定殉職2警的英勇執法，也為生命消逝感到不捨，強調線上同仁須以安全為第一優先要件，沒有安全，一切都是枉然，後續將持續加強員警執法時的安全教育訓練。
黃明昭說，於和欣客運新竹站逮捕凶嫌時，考量車上乘客的安全，所以待林嫌下車後，確認客運車門已經關上，才上前逮捕嫌犯。
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