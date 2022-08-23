資深男星秦楊20年前在本土劇《台灣霹靂火》中飾演「劉文聰」一角，並靠著一句「我送你一桶汽油、一支番仔火」爆紅，成為家喻戶曉的男演員，後來他也開始發展副業，前往花東與朋友一同經營餐廳，不料開幕沒多久就碰上疫情，使他的餐廳開業短短幾天就宣布倒閉，如今他的身體也開始出現問題，令眾人相當憂心。

隨著花東地區長年以觀光產業帶動經濟，不少藝人開始前往好山好水的花東地區開店，或是經營民宿當作副業，而秦楊也是其中之一。近幾年將事業主力都放在投資餐飲的秦楊，眼見花蓮濱海園區原有的餐廳已缺乏吸引力，加上有朋友想與他合作重新打造在地形象，因此他便與合夥投資人在去年4月砸下百萬，於當地打造一座600平的美食園區，裡面除了有一般人熟悉的熱炒桌菜外，還有他擅長的燒烤海鮮。不料，4月開幕沒多久就碰上疫情升級，使餐廳被迫在5月時暫停歇業，原本秦楊還打算再繼續觀望，沒想到最終還是不敵疫情，只短短經營46天就於當年8月忍痛終止合約，宣布餐廳倒閉。

今年5月還傳出一名自稱是秦楊債主兒子的網友，於臉書社團「爆料公社」中兩度貼文指控秦楊欠債700萬未還，秦楊隔天也跳出來回應，自己沒有跑路，近期也開始與平台合作直播銷售商品，甚至在生意失敗後，還將20年前買的百坪豪宅變賣，只為了能趕緊清還債務，現在的他生活極簡到不行，除了賣房租屋外，外出也靠捷運代步，而原本收藏多年、放置在好友辦公室的藝術品，他也打算拍賣變賣成現金，希望能對償還債務有幫助。

另外，秦楊先前接受《鏡週刊》採訪時也提到，自己這兩年的身體狀況開始亮紅燈，除了胃部出狀況以外，也發現自己肺部長了異物，加上疫情影響使他不太敢出門，但為了與團隊討論直播細節仍需出門開會；不過他即使還有債務在身，仍希望透過自己的力量，藉由直播平台結合公益慈善，將義賣的所得提撥部分款項給弱勢團體。