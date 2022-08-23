美國聯邦調查局（FBI）探員從川普的海湖俱樂部（Mar-a-Lago）莊園帶走大批文件，川普律師團要求法官指派特別主事官（special master），監督調查人員檢視文件的程序。

美國聯邦調查局（FBI）探員從美國前總統川普的佛州住家「海湖俱樂部」（Mar-a-Lago）莊園帶走大批文件，川普律師團昨（22）日提起訴訟，要求法官暫時阻擋FBI檢視文件內容，直到指派一名獨立的特別主事官（special master）監督整個檢視程序。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、路透社、美聯社等外媒報導，川普的律師團昨日提起聯邦訴訟，這是FBI幹員8日突襲搜索海湖莊園以來，川普律師團首度提起訴訟。

律師團在文件中質疑FBI突襲海湖莊園是「令人震驚的挑釁舉動」，要求法官指派一名特別主事官，監督FBI幹員檢視從海湖莊園取回的文件內容的程序，在那之前暫停FBI檢視文件內容的程序。

律師團也在文件中主張川普的憲法權利受到侵犯，部分特許保密文件可能也被FBI帶走，「不能允許政治影響司法行政，執法機構是保護美國人的盾牌，不能被當作政治目的的武器。」

在高度敏感的案件中，美國法官有時會指派特別主事官監督檢視沒收文件的程序，確保調查人員沒有檢視特許保密文件。先前FBI搜索川普前私人律師柯恩（Michael Cohen）、朱利安尼（Rudy Giuliani）的住家時，美國檢察官辦公室就曾要求設置特別主事官。

針對川普律師團要求返還特許保密文件，美國司法部先前就已暗示，正透過內部過濾團隊檢視扣押的物品，以區分特許保密文件。調查人員先前曾提到，川普的2本過期護照及1本外交護照並不屬於調查範圍。

此外，律師團也要求司法部提供一份FBI扣押物品的更細節清單。

FBI幹員8日突襲海湖莊園，不僅撬開川普的保險箱，川普也指控幹員搜索前第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）的衣櫥，FBI最終一共帶回11份保密文件。