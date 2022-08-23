法務部行政執行署為方便民眾繳款，自22日起凡繳納金額在台幣20萬元以下的小額案件，全國13個執行分署製發的傳繳通知書，將全面提供「虛擬帳號」繳款服務。民眾可直接持通知書至4大超商繳款，亦可透過全國ATM、網路銀行、網銀App等方式匯入個案專屬的虛擬帳號。

行政執行署表示，以往民眾欠繳稅捐、罰鍰或費用，經移送執行分署後，民眾需至各地分署或移送機關現場繳納，往返奔波之時間成本耗費，恐影響繳納意願。

因此執行署自2008年6月起，逐步推動國稅、地方稅、勞健保費用、交通罰費及環保罰鍰提供超商代收案款服務，後續亦新增分署臨櫃信用卡及行動支付服務，提供更便捷繳款方式，以提高民眾繳納意願。

執行署指出，雖然絕大部分的小額案件均已可直接持傳繳通知書至超商繳款，但仍有少數案件，例如各縣市警察局、衛生局開立罰單等，因移送機關移送件數較少，難以規劃實施超商代收案款服務。

為此，執行署自去年6月1日起推動部分分署提供「虛擬帳號」繳款服務，並於今年8月22日擴大於全國13分署全面實施。

民眾日後除可持印有個案專屬虛擬帳號的傳繳通知書至4大超商繳款（應納金額3萬元以下），亦可使用全國ATM直接繳費，甚至可透過網路銀行、網銀App（應納金額20萬元以下），不必出門，快速繳納，省時更便利。