台南昨（22）日爆發恐怖殺警案，曹姓、凃姓員警在追捕竊盜通緝犯時遭襲擊、不幸殉職，消息傳出後引起各界恐慌，警方極力追捕下終於在今日凌晨4時許將兇嫌、台南明德外役監逃犯林信吾逮捕歸案。但有網友發現，通緝犯查詢平台上關於「重要緊急查緝專案」的部分，完全搜尋不到林信吾相關資訊，驚喊「跑了一周為什麼都沒有發布重大通緝？怕丟臉然後又要壓案嗎？」

曹姓、凃姓員警昨日執勤時遭兇嫌持刀襲擊，後續雖緊急送醫搶救但仍不治，後警方公布兇嫌資訊，透露1警身上配槍及子彈被在逃兇嫌奪走，消息曝光後引起各界震驚，期間1名與此案無關的通緝犯更被遭疑是殺警兇嫌，不過在警方持續追蹤下，終於在今日凌晨將真正的兇嫌林信吾逮捕。

據警方追查，林信吾今年46歲，過去因犯下強盜案被判7年10個月，將在2028年出獄，但他15日從明德外役監逃獄，22日上午犯下機車行竊後，民權派出所受理報案，才有後續一連串案件。

PTT鄉民事後發現，林信吾是明德外役監「逃犯」，但近日卻沒有相關資訊，且實際在法務部的通緝犯查詢平台上搜尋，也完全不見林信吾的相關資料，質疑林已逃跑一周為何沒有發布通緝，也沒有公布特徵讓民眾注意，「怕丟臉然後又要壓案嗎？法務部是不是該出來說明一下，如果你們有公布，兩位警察說不定就不會枉死了耶！如果真的是法務部出的大包，建議兩位警察的家屬除了撫卹以外，另外申請國賠！」

此文一出立刻被其他網友推爆，驚喊「明德外役監的網站公告欄也沒查到」、「為了遮醜，連公布都不公布，太扯了吧」；不過也有網友指出，該鄉民查詢的法務部調查局網頁為「逃去國外的名單」，因此當然查不到林信吾的資訊，但同樣對於逃獄一事未公開感到不解；而「重要緊急查緝專案」網站，為內政部警政署刑事察局所公布，但實際查詢同樣未有林信吾相關資訊。

事實上，2020年時監察院就發現，近年來外役監脫逃人數高達39人，且調查時仍有3名脫逃受刑人未現蹤跡，成為治安隱憂，要求法務部及矯正署檢討改進。