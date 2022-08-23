台南市昨（22）日發生殺警奪槍案，警方於今日凌晨逮捕兇嫌、上周剛從明德外役監逃跑的林信吾。對於近來重案頻傳，國民黨台南市長參選人謝龍介痛批內政部長徐國勇荒腔走板，只有在爭權時聲音才會特別大。

談及這起震驚全台的案件，謝龍介昨晚於臉書直言，「內政部長徐國勇，尤其荒腔走板。」他表示徐國勇面對治安惡化無動於衷，只有在跟前警政署長陳家欽爭人事權時嗓門才特大，且處理殺警案時，還散播未經警方證實的消息，宣布殉職員警除中刀還有槍傷，此舉恐干擾辦案、誤導大眾。

哀悼台南殉職員警及家屬 謝龍介籲政府整頓治安補足警力

謝龍介指出，今（2022）年以來，已經發生多起黑幫槍擊，例如6月9日，歸仁圓環角頭對轟35槍，造成1死1傷，當時他就疾呼時任警政署長陳家欽，應該南下坐鎮，卻淪為馬耳東風。

而日前高雄在醫院內上演行刑式槍決，中央政府還是無動於衷，謝龍介質疑是否因為台南市長為黃偉哲、高雄市長是陳其邁，所以儘管黑幫日漸囂張、治安每下愈況，政府還是要粉飾太平，反觀當年韓國瑜擔任高雄市長時，發生社會案件卻被往死裡打。

最後，謝龍介批評，街頭火拚、殺警奪槍、人口販運，民進黨都不認真面對，以為只要推動《中介法》禁絕網路反對聲音，就能萬年執政，「民進黨真的辜負了南部鄉親的厚愛。」