數以千計海地民眾在全國各地參與集會示威，抗議犯罪猖獗、消費者物價飆升。海地央行表示，國內通貨膨脹率已達10年新高。

路透社報導，抗議民眾在首都太子港（Port-au-Prince）等部分地區設置燃燒的路障，其中部分人士表示，他們對可能導致一些公司被迫歇業的汽柴油日漸稀缺情形感到憤怒。

海地中央銀行總裁杜布瓦（Jean Baden Dubois）表示，隨著海地貨幣大幅貶值，國家經濟今年可能萎縮0.4%。

杜布瓦在記者會上說：「若從2022年6月起計算，通膨率高達29%，這是10年來最高比例。」他指的是年通膨率。

海地長期幫派暴力肆虐，使得國家大部分領土都不受政府當局掌控，敵對的幫派間為爭地盤爆發的血腥衝突已導致數以百計人喪命、數以千計人流離失所。

近幾週來，海地民眾也苦於尋找燃料，有些人因為缺乏燃料而無法去工作。

兩名知情人士透露，由於燃料的進口商難以取得讓海地燃料價格能維持在低點的補貼，加上難以從央行取得美元，讓海地燃料儲量告急。（譯者：李晉緯/核稿：李佩珊）1110823