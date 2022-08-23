中央流行疫情指揮中心昨首度公開，年底的疫苗採購數，共採購5351萬劑，總預算408.6億，換算下來一劑約765元，但指揮官王必勝強調，「只是粗略計算」，這樣的結果，讓在野黨不埋單。國民黨台北市長參選人蔣萬安也表示，既然可以公開，為什麼還要遮遮掩掩？到底在怕什麼？他還怒嗆，「其他國家都可以公布，為什麼只有你陳時中不敢公開？」

蔣萬安說，在立法院時，我是疫苗調閱小組召集人，最清楚調閱開會的情形，當時執政黨就因為人員優勢，來阻擋調閱小組成立，在小組成立審查要點上還百般刁難，成立後我們要求要完整公開採購合約，執政黨仍不斷阻撓，最後才不得已把那些文件送來，結果都是塗黑，但有保密條款例外規定。

蔣萬安強調，保密條款的例外規定，應該給國會完整的合約，結果他們支支吾吾刻意不談，送過來相關文件都是塗黑遮蔽，這叫什麼公開透明，這也是民眾憤怒為何不能公布？

蔣萬安痛批，其他國家都有公布，民間團體鴻海、慈濟也都有公開，為什麼只有你陳時中不敢公開？你到底有什麼不可告人的地方。陳時中日前說可以調整密等，為什麼現在不清清楚楚說明，包含採購過程有什麼價格？到貨數量和期程，這些都可以跟外界來解釋，這也是讓人民最不滿、最憤怒的地方。

同為調閱小組召集人的綠委莊競程昨駁斥，所有決議都是共識決，疫苗合約送到立院時，蔣萬安還叫大家把握時間去看；對此，蔣萬安表示，調閱小組當時好不容易成立，但執政黨說是「機密」不能調閱，後來積極爭取，至少要讓大家看到相關合約和保密條款，「結果真的被我發現有例外規定，有哪些情況不受限制。」

蔣萬安強調，保密條款例外規定，如果是法院、監管單位的要求或符合當地法律規定，就必須要公開，但他們還是避而不談，還是要塗黑，既然有例外，就應該大大方方公開，為什麼要封存30年到底在怕什麼？到底在遮掩什麼？