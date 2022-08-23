高雄市民政局資料顯示，仁武區今年6月總人口9萬4313人，較10年前同期7萬6239人成長逾2成，戶數也增加約4成。在地房仲分析，仁武具有交通優勢，周邊近期又有產業園區和台積電進駐議題，具發展潛力，加上區域內有新興重劃區，規劃過去當地比較少有的大樓產品，且價格仍相對市區便宜，千萬內能買到新屋2房加車位，故能吸引預算較有限的首購族移入。

資料顯示，全高雄市過去10年總人口數微幅衰退約2%，戶數則成長約9%；相較之下，仁武區的人口可說是呈現逆勢成長，今年6月與去年同期相較，人口數與戶數分別成長1.8%、3.8%，若與10年前縣市合併之初、101年6月相較，更是雙雙成長23.7%、39.4%。

信義房屋繼去年底於仁武區開幕首家分店後，仁武重劃店也於8月份正式開幕為地區民眾服務，以八德重劃區為主要服務商圈。店長王韋翔表示，過去仁武區多透天產品，八德重劃區開始發展後，大樓產品漸增，目前區段約有17棟成屋社區，屋齡普遍落在10年以內，生活機能也愈趨成熟，包括露易莎、健身工廠等，都將陸續進駐，可以看出人口的確在增加，且不乏年輕族群移入。

王韋翔指出，八德重劃區最大優勢在於交通機能，銜接左營、三民等高雄市蛋黃區，可接國道10號，或由鼎山交流道接國道1號，車程至左營高鐵站也僅約10分鐘；此外，仁武產業園區今年初正式動工，全部完成招商後，預計每年可創造超過200億產值、提供逾6000個就業機會，加上台積電進駐北高雄的話題，使區段發展潛力也備受看好。

王韋翔表示，目前八德重劃區預售大樓成交單價落在27至28萬，成屋則約25萬左右，以主力產品2房含車位物件來說，總價約落在700至900萬，雖然較過去有顯著漲幅，但仍相對高雄市區能夠負擔，因而吸引首購族或周邊工作的族群買進；透天部分也仍有一定的客群喜愛，包括在地人或受長輩支持購屋的首購族，屋齡10至20年的物件，總價約落在1000至2000萬之間。