近來柬埔寨打工詐騙風波使得人心惶惶，不少藝人也一一分享曾遇過類似詐騙工作的邀約，擁有32E雄偉上圍的香港女星李蔓瑩被封為新一代宅男女神，最近她到馬來西亞錄影，後天將前往泰國工作，她擔心被人蛇集團盯上，透露這段期間都不敢一個人行動，進了飯店後就鎖門不會再出去，「有時累到連晚飯都不吃」。

32歲女星李蔓瑩過去參加演出電影《開心魔法》出道，後來也演過劉德華和鄭秀文的電影《盲探》，她臉蛋甜美身材好，被封為新一代「開心少女」，因臉蛋神似李嘉欣，被封為「E Cup林嘉欣」，平時除了演藝工作還有斜槓身分是網紅、直播主，在IG擁有22萬粉絲追蹤。

據《東網》報導，最近柬埔寨、泰國、緬甸、寮國等地陸續傳出詐騙、「賣豬仔」風波，上星期才到馬來西亞工作的李蔓瑩透露人現在在怡保，目前當地情勢還好，「可能我們團隊很少人逛街，從檳城就開始包車拍攝，拍完就回飯店，所以很安全」。

李蔓瑩表示，自己下一站是泰國，家人親友都很擔心，每天都叫她傳照片報平安，還會故意傳訊問她叫什麼名字，擔心她手機被有心人挾持盜用，粉絲也會關心她，她表示自己到了泰國會更小心，「那裡很多大牌檔和市集，我一定會纏著他們（工作人員）一起走，堅持不會單獨行動」。