周一美股主要指數全面重挫，道瓊指數和標普500指數雙雙創下6月16日以來最大單日跌幅，以科技股為主的那斯達克指數跌2.55%，費城半導體指數崩跌3.72%。台積電ADR跌2.25%，聯電ADR跌3.74%。投資人對聯準會本周晚些時候在懷俄明州傑克森霍爾（Jackson Hole）召開的全球央行年會感到不安，屆時聯準會料將強化對抑制通膨的堅定承諾。

中國央行再度調降主要放款利率，加深對全球第二大經濟體成長放緩的擔憂。俄羅斯宣布通往歐洲的天然氣輸送管道「北溪一號」本月底暫停供氣3天，此舉料將加劇歐洲的能源危機，歐股重挫，亦給美股帶來壓力。

美國10年期指標公債殖利率漲破3%，創下7月21日以來新高，科技股和其他高成長股票首當其衝，輝達、亞馬遜、蘋果、微軟等大型科技股大跌。

標普500指數11大類股全軍覆沒，其中又以非必需消費品和科技股表現最為疲弱，跌幅逼近3%。

衡量華爾街恐慌情緒的芝加哥期權交易所波動率指數（VIX）升至23.9，創下兩周來新高。

在經過上周畫下句點的夏季反彈後，今年以來標普500指數仍下跌約13%，那斯達克指數跌超過20%。

投資人將密切關注聯準會主席鮑爾本周五在傑克森霍爾全球央行年會上發表的談話，以取得美國央行未來升息會有多激進的更多線索。市場還將關注聯準會自6月起開始縮減其近9兆美元資產負債表的計劃細節。

★主要指數

道瓊指數跌643.13點或1.91%，收33,063.61點。

標普500指數跌90.49點或2.14%，收4,137.99點。

那斯達克指數跌323.64點或2.55%，收12,381.57點。

費城半導體指數跌109.97點或3.72%，收2,843.37點。

★消息

周一泛歐STOXX 600指數下跌近1.0%，收在433.17點，創下7月28日來新低。投資人對俄羅斯收緊天然氣供應、歐洲央行釋出鷹派信號和疲弱經濟前景感到擔憂。

歐元兌美元失守1:1平價關卡，為7月中旬來首見，盤中一度大貶1.11%，報0.9926美元。Bannockburn Global Forex首席市場策略師 Marc Chandler表示，在傑克森霍爾央行年會之前，美元將保持相對強勢。

美國10年期公債殖利率尾盤上漲7個基點，報3.043%。兩年期和10年期債息曲線倒掛擴大至負29.7個基點，顯示市場對經濟衰退的押注增加。

美國原油期貨收跌54美分或0.59%，為每桶90.23美元，盤中一度重挫4.6%，報每桶86.28美元。布蘭特期油跌24美分或0.25%，收在每桶96.48美元，盤中一度大跌4.51%，報92.36美元。

避險情緒升溫，比特幣下跌1.94%，報21,096美元，過去4個交易日以來累計下跌約10%。

根據路透社調查，受訪經濟學家傾向預期聯準會可能在9月升息50個基點。而在聯準會數位決策官員最近試圖淡化政策將轉向鴿派的預期並強調央行對抗通膨的承諾後，股市交易員對於聯準會將在9月會議升息50個基點或75個基點開始看法分歧。

聯邦基金期貨市場風向轉變，目前預估聯準會9月升息75個基點的可能性為54.5%，上周末該市場預期升息50個基點的可能性較大。

美股交投清淡，各交易所成交量總計為99億股，而過去20日均量108億股。