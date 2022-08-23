★分析

Infrastructure Capital Management投資長Jay Hatfield表示，鮑爾將試圖展現強硬的鷹派立場，以抑制通膨預期並收緊金融環境。這很可能成為市場的負面催化劑。

Upholdings投資組合經理Robert Cantwell表示，當你看到市場現在像這樣下挫時，就是市場在說「如果聯準會想要讓通膨回落，就必須更加激進，讓經濟進一步放緩」。

摩根大通全球策略師Marko Kolanovic仍然看好美國經濟和股市前景，他在周一出具的報告中指出，我們認為隨著這些扭曲的情形消退，通膨自會化解，並可能推動聯準會轉向。中國下半年的復甦增強，可望給全球經濟周期提供支持。再加上仍然非常低的投資部位，為周期型資產創造正面的環境。他表示，今年早些時候投資人大舉拋售，是股市從這裡起漲的關鍵之一。

高盛表示，投資人預期聯準會的激進升息立場將轉向，可能是近來美股反彈的原因，但這一波反彈也像是熊市反彈。高盛美股策略部門主管David Kostin在報告中指出，熊市反彈和聯準會結束升息周期的股市表現相似，最終通膨和經濟增長的路徑將決定市場到年底的走勢。他並認為未來上行和下行的風險皆有限，包括對經濟衰退的擔憂在內。

★類股

標普500指數11大類股全面收黑，非必需消費類股跌2.84%，跌幅最大，其次為科技股跌2.78%、通訊服務類股跌2.67%。能源股跌0.25%，跌幅最小。

由中概股組成的金龍中國指數逆勢上漲1.22%。

★重磅股

重量級科技股全跌，蘋果跌2.30%，微軟跌2.94%，亞馬遜跌3.62%，Alphabet跌2.53%，特斯拉跌2.28%，Meta跌2.92%，網飛跌6.06%。

在道瓊指數成份股方面，寶僑（Procter&Gamble）跌0.27%，跌幅最小，其次為嬌生跌0.35%。英特爾跌4.35%，表現最疲弱，其次為Salesforce.com跌3.69%。

主要晶片股全跌，輝達、英特爾、恩智浦、高通跌幅都超過4%，應用材料、美光、超微跌逾3%，德州儀器跌2.84%。

★焦點股

「迷因股」之一、連鎖電影院公司AMC收跌5.51%，盤中一度崩跌42%。投資人評估該公司發行新的特別股類別，以及其競爭對手Cineworld考慮聲請破產這兩大消息的影響。

「迷因股」Bed Bath & Beyond重挫逾16%，該公司大股東Ryan Cohen出清持股，以及有關某些供應商收不到款項已暫停供貨的報導，使投資人信心潰堤。受此拖累，另一檔迷因股GameStop亦下挫5.45%。

Signify Health飆漲32.08%，《華爾街日報》和彭博社報導亞馬遜是競購該健康照護科技公司的潛在買家之一，其他競標者還包括聯合健康集團（UnitedHealth Group Inc）、CVS Health Corp和Option Care Health Inc。亞馬遜收跌3.62%。

福特下跌5.04%，美聯社報導，喬治亞州法院陪審團就數年前一起導致夫妻雙亡的皮卡車禍事故，裁定福特汽車必須支付17億美元天價賠償金。此外，福特宣布將在美國和加拿大裁員約3,000人。 ★台股ADR

台股ADR僅中華電信獨漲，半導體股表現疲弱。

台積電ADR跌2.25%，收85.24美元，換算台股價格為513.06元。

聯電ADR跌3.74%，收6.70美元，換算台股價格為40.33元。

日月光ADR跌3.46%，收5.86美元，換算台股價格為88.18元。

中華電信ADR漲0.52%，收40.67美元，換算台股價格為122.4元。