美國職籃NBA傳奇「小蟲」羅德曼傳出打算前往俄羅斯，爭取讓遭關押的美國女子職籃WNBA球星格林納獲釋，不過知情人士今天透露，白宮對此事並不贊成。

31歲的格林納（Brittney Griner）是兩屆奧運金牌得主，曾率隊奪下WNBA總冠軍。格林納2月在莫斯科的機場被捕，因為被查獲行李中有內含大麻油的電子菸匣。

她承認涉及持毒罪名，但稱自己攜帶大麻油入境俄羅斯是無心之過，為此她被控持有毒品及走私罪名，於8月4日遭俄國法院判處9年徒刑。格林納的辯護團隊已提出上訴。

美國總統拜登譴責俄方判決「令人無法接受」。美國已向俄羅斯提議換俘，以遭監禁的俄羅斯軍火販子布特（Viktor Bout）換回格林納與另一名美國人保羅．惠蘭（Paul Whelan）。

羅德曼（Dennis Rodman）20日告訴美國國家廣播公司新聞網（NBC News），他計劃前往俄羅斯尋求讓格林納獲釋。

羅德曼說：「我獲准前往俄羅斯營救這名女孩。我試著本週動身。」報導並未說明羅德曼獲得了誰的許可。

然而路透社消息指出，一名要求匿名的政府高層官員明確表示，白宮並不同意此事。

這名官員說：「政府已向俄方做出重大提議，這是公開資訊，任何透過這個已建立管道以外的進一步談判都可能會讓事情複雜化，並阻撓爭取放人的努力。」

這名官員也提到，國務院已發布旅遊建議，警告美國民眾不要前往俄羅斯。

羅德曼過去也曾投入國際外交事務，他是少數幾名親自會見過北韓領導人金正恩的西方人士之一。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）1110823