台南兩員警昨（22）日執行勤務時被割喉身亡，殺警的林姓凶嫌犯案後騎車逃逸，讓台南民眾人心惶惶，成功大學還發公告提醒師生，凶嫌落網前別在外逗留。一名網友想起藝人白冰冰女兒白曉燕遭陳進興等3人綁架事件，聽長輩說當年整個大台北都心驚膽戰，學校和公司都會提早下班、課，網友看了他的分享後，紛紛留言，「那時全台都在怕，真的風聲鶴唳」。

原PO今（23）日凌晨於PTT八卦板指出，台南2警遭刺殺案讓他想起民國86年，陳進興與林春生、高天民綁架藝人白冰冰女兒白曉燕事件。他說，很多人應該都沒經歷過陳進興的年代，聽家中長輩說後續還爆發北市中山區五常街槍戰等事件，「非常恐怖」。

原PO轉述，長輩說當年因為監視器不普及，再加上資訊沒有現在發達，嫌犯還沒落網時，整個大台北都人心惶惶，各級學校、公司行號都會提早下課、下班，讓大家早點返家，「有網友能分享陳進興的年代嗎？」

貼文上線，引發網友回應，「事發當年我才小學，記得學校一直宣導要結伴下課」、「當時我念國中，新聞每天放他們3人的照片，街道上也都有，看到都會怕，跟鬼一樣」、「我剛查一下維基百科，看了都怕了」、「我記得我爸去換了一個最貴的門鎖」、「看報紙他的行兇過程都滿殘忍的」、「真的恐怖，老弱婦孺在家都要特別小心」、「當年他們走哪裡都有人出事」、「那時真的風聲鶴唳」、「那時全台灣都在怕，還不是短短幾天而已，那時候社會風氣不像現在那麼亂」。